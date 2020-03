Kindergartenausbau und Bauhof schlagen in Obermeitingen zu Buche

Plus Der Haushalt der Gemeinde Obermeitingen für dieses Jahr steht steht. Welche Investitionen geplant sind.

Bevor am Sonntag der neue Gemeinderat in Obermeitingen gewählt wurde, haben die Mitglieder des bisherigen Gremiums über den Haushalt für dieses Jahr beraten. Otto Lichtblau, Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Igling, zu der Obermeitingen gehört, erläuterte das Zahlenwerk.

Demnach schließt der Gesamthaushalt mit 5,1 Millionen Euro ab. Der Verwaltungshaushalt, der die laufenden Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde umfasst, wird mit 3,1 Millionen Euro veranschlagt. Bei den Einnahmen rechnet die Gemeinde mit rund einer Millionen Euro an Einkommensteuer, 163.000 Euro an Grundsteuern und 330.000 Euro an Gewerbesteuer.

Viel Geld fließt in die Kreisumlage

Die Schlüsselzuweisung wird mit 638.000 Euro angesetzt, der Kiesverkauf mit 50.000 Euro. Bei den Ausgaben schlagen die Umlage für die Schulverbände mit 175.000 Euro und die laufenden Kosten für die Kindertageseinrichtung mit 383.000 Euro zu Buche. Das meiste Geld allerdings geht in die Umlagen für den Landkreis Landsberg mit 907.000 Euro und die VG Igling mit 383.000 Euro.

Der Vermögenshaushalt, aus dem die Gemeinde Investitionen tätigt, hat ein Volumen von knapp zwei Millionen Euro. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 500.000 Euro festgesetzt. An Einnahmen setzt die Gemeinde 392.000 Euro aus Grundstücksverkäufen an. Die Gemeinde erwartet noch 60.000 Euro an Zuschüssen für die Deckenbauarbeiten an der Koloniestraße.

Straßensanierungen fallen mit mehr als 320.000 Euro ins Gewicht

Der größte Einzelposten bei den Ausgaben im Vermögenshaushalt sind die Kosten für den Ausbau der Kindertageseinrichtung auf dem Kirchberg. Hierfür sind 500.000 Euro eingeplant. 400.000 Euro fließen in die Baumaßnahmen für den neuen Bauhof. Für den Erwerb unbebauter Grundstücke stellt die Gemeinde 370.000 Euro in den Haushalt ein. Der Neubau und die Sanierung von Straßen fallen mit insgesamt 320.000 Euro ins Gewicht.

Für Straßensanierungen muss die Gemeinde viel Geld ausgeben. Bild: Wallner (Symbolbild)

Die gemeindliche Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 68,34 Euro. Einstimmig beschloss der Gemeinderat den vorgelegten Haushaltsplan 2020 als Satzung sowie den Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2023.

Der Haushaltsplan der Kindertagesstätte St. Mauritius, den die bischöfliche Finanzkammer des Bistums Augsburg erstellt, sieht für die Gemeinde Ausgaben in Höhe von 61.000 Euro vor.

Für die Erweiterung der alten Schule sowie den Neubau der Kinderkrippe hat die Gemeinde den Auftrag für Prüfingenieurleistungen für den Brandschutz in Höhe von 11000 Euro vergeben.

Der SSV Obermeitingen erhält einen Zuschuss in Höhe von 25.000 Euro und einen zinsloses Darlehen von 5000 Euro von der Gemeinde. Damit sollen zwei Rasenmähroboter zur Pflege der drei Sportplätze angeschafft werden.

