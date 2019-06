15:53 Uhr

Klaußner und Schäfer: Zu zweit sind es 60 Amtsjahre

Zum 70. Geburtstag bekommen die Altbürgermeister von Untermeitingen und Kleinaitingen, Georg Klaußner und Franz Schäfer, humorige Reden von ihren Nachfolgern.

Von Daniel Weber und Michael Lindner

Diese beiden Männer teilen viele Gemeinsamkeiten: Georg Klaußner und Franz Schäfer sind beide in der CSU, waren viele Jahre Bürgermeister in ihrer jeweiligen Gemeinde, legten beide vor fünf Jahren ihr Amt nieder – und sind sogar am selben Tag geboren. Dieser Tag hat sich vergangenen Sonntag zum 70. Mal gejährt, am Montag feierten Untermeitingen und Kleinaitingen ihre beiden Altbürgermeister, die es zusammen auf 60 Amtsjahre bringen.

Untermeitingen feiert Georg Klaußner vor dem Rathaus, das er selbst bauen ließ

Klaußners Gäste fanden sich bei strahlendem Sonnenschein auf dem Platz vor dem Rathaus ein. Ein symbolisches Ambiente, denn Klaußner selbst veranlasste in seiner 36-jährigen Amtszeit, das alte Rathaus abzureißen, es neu zu bauen und den Platz davor anzulegen. Dort spielte ihm der Musikverein Untermeitingen ein Ständchen, für die Rede des amtierenden Bürgermeisters Simon Schropp begab sich die Gesellschaft in das Haus Imhof.

Untermeitingen feiert den 70. Geburtstag ihres Altbürgermeisters Georg Klaußner (links). Bürgermeister Simon Schropp amüsiert das Publikum. Bild: Daniel Weber

Dort erklärte Schropp mit einem Augenzwinkern, dass Klaußner ihm als ehemaliger Vorgesetzter untersagt habe, eine Laudatio zu halten. Nach der langen Begrüßung der vielen Bekannten und Weggefährten Klaußners, präsentierte Schropp stattdessen „zehn sichere Anzeichen, dass es dem Altbürgermeister von Untermeitingen gut ergeht“. Dabei ging er zum Beispiel auf den IT-Support ein, den Klaußner noch heute für iPad, Smartphone und Smartwatch aus dem Rauthaus bekommt – von Schropp persönlich und ganz privat, versteht sich. Ein bisschen Lob ließ sich Schropp dann doch nicht nehmen und bedankte sich bei seinem Vorgänger für dessen große Gestaltungskraft. Als Geschenk überreichte er ihm eine Luftaufnahme von Untermeitingen als Panoramafoto. Auch Altlandrat Karl Vogele meldete sich zu Wort. Er habe Klaußner geraten, sich für die Bürgermeisterwahl 1978 aufstellen zu lassen. Das werde zwar bestimmt noch nichts, aber bei der Wahl darauf würde er bestimmt erfolgreich sein, habe er Klaußner erklärt. Der erinnerte sich an einen anderen Wortlaut: „Das machst du ganz bestimmt“, habe Vogele ihm gesagt, korrigierte der Altbürgermeister und lachte. Er gewann die Wahl vor 41 Jahren überraschend.

Wenige Tage vor Franz Schäfers Geburt trat das Grundgesetz in Kraft

Kleinaitingen Mit einer amüsanten Rede begann Bürgermeister Rupert Fiehl den Empfang für Franz Schäfer vor dem Kleinaitinger Rathaus. Er ging auf das bewegende Jahr 1949 ein: Das Gewicht betrug lediglich 1396 Gramm, die Größe war nur 35 Zentimeter und in Pergament gehüllt. Fiehl erklärte den zahlreichen Gästen, dass dies nicht die Daten zu Schäfers Geburt vor 70 Jahren waren, sondern zu dem wenige Tage zuvor in Kraft getretenen Grundgesetz. Neben diesen beiden bedeutenden Ereignissen, erwähnte Fiehl noch weitere mehr oder weniger wichtige Geschehnisse: die Nato-Gründung, die Erfindung der Currywurst oder die Geburt von Bruce Springsteen.

Fiehl lobte seinen Vorgänger, der bleibende Spuren in Kleinaitingen hinterlassen und die Gemeinde schuldenfrei gemacht und deutlich nach vorne gebracht habe. Schäfer selbst zeigte sich bescheiden und fragte, womit er diese große Feier zu seinem 70. Geburtstag verdient habe?

Die Böllerschützen ließen es beim Empfang zum 70. Geburtstag von Kleinaitingens Altbürgermeister Franz Schäfer ganz schön laut knallen. Bild: Michael Lindner

Der Musikverein Kleinaitingen spielte während des Empfangs auf dem Rathausplatz ihm zu Ehren mehrere Stücke. Das hat einen guten Grund. Fünf Männer, darunter auch Altbürgermeister Schäfer, gründeten am 7. Februar 1971 in der Gastwirtschaft Fischer ein Bläserquintett, den Vorläufer des Musikvereins Kleinaitingen. Am 15. April 1975 wurde der Musikverein aus der Taufe gehoben. Für einen großen Knall sorgten beim Empfang auch die Böllerschützen vom Lechfeld.

Neben vielen Vertretern der örtlichen Vereine wohnten unter anderem auch die Bürgermeister der Nachbargemeinden Großaitingen (Erwin Goßner) und Oberottmarshausen (Gerhard Mößner) dem Empfang bei.

