Kleinaitingen

vor 32 Min.

Kostenlos übers Lechfeld: 1000 Fahrgäste saßen schon im Bürgerbus

Plus Helene Schmalz ist die 1000. Kundin des Bürgerbusses der Verwaltungsgemeinschaft Kleinaitingen. Bald gibt es neue Haltestellen und einen neuen Fahrplan.

Von Hieronymus Schneider

Der Bürgerbus der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Großaitingen wurde am 1. März in Betrieb genommen. Seitdem fährt der Bus mit dem originellen Namen GOKel, der für die Mitgliedsgemeinden Großaitingen, Oberottmarshausen und Kleinaitingen sowie für den elektrischen Antrieb steht, nach einem festen Fahrplan zwischen allen Ortsteilen des Gemeinschaftsgebiets hin und her.

