Unbekannte beschmieren Wallfahrtskirche in Klosterlechfeld mit Farbbeutel

Unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen die Westseite der Wallfahrtskirche Maria Hilf in Klosterlechfeld mit roter Farbe bespritzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben die Wand der Wallfahrtskirche Maria Hilf am Franziskanerplatz in Klosterlechfeld mit roter Farbe bespritzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am frühen Mittwochmorgen. Anhand des Schadensbildes an der Westseite der Kirche verwendeten der oder die Täter offenbar einen Farbbeutel oder eine Plastikflasche.

Gegen 00.40 Uhr hatten Passanten in unmittelbarer Nähe zwei junge Männer beobachtet, die sich auffällig verhielten und sich in Richtung Elias-Holl-Straße entfernten. Beide waren demnach etwa 17 Jahre alt. Einer hatte eine kräftige Statur, trug ein helles Oberteil mit Kapuze und hatte ein Fahrrad dabei. Der andere Mann war schlank, trug Sportkleidung und eine kurze Adidas-Hose. Beide hatten Rucksäcke bei sich.

Nach Angaben der Polizei haben sie sich bei der Tat möglicherweise selbst mit roter Farbe bespritzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Zeugen, die etwas zu dem Vorfall sagen können, sollten sich umgehend bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 melden.