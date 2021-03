11:50 Uhr

Klosterlechfeld investiert viel Geld in Kindergarten und Feuerwehr

Plus Klosterlechfeld hat über seinen Haushalt beraten. Dabei fielen die Entscheidungen, dass Kindergarten und Feuerwehr bei Investitionen Priorität haben sollen.

Von Hieronymus Schneider

Die Feuerwehr in Klosterlechfeld braucht in drei Jahren ein neues Einsatzfahrzeug für rund 450.000 Euro. Wenn die erwarteten Zuschüsse fließen, bleibt der Gemeinde ein Eigenanteil von etwa 300.000 Euro.

Auch in Sachen Kinderbetreuung muss die Gemeinde einiges investieren. So sind für die Sanierung des Kindergartens in der Försterstraße etwa 1,2 Millionen eingeplant. Für den Neubau des Franziskuskindergartens stehen noch rund zwei Millionen vom Freistaat Bayern aus. Die Zuweisung wird in diesem und im nächsten Jahr erwartet.

Klosterlechfeld erwartet steigende Kosten bei der Kinderbetreuung

Das sind nur drei der größten Brocken, mit denen sich der Haupt- und Finanzausschuss bei der Vorberatung des Haushalts 2021 und des künftigen Investitionsprogramms in Klosterlechfeld befasste. Die abschließende Festlegung der Haushaltssatzung wird in der nächsten Gemeinderatssitzung am 15. Februar beschlossen.

Die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Lechfeld, Karina Steinbrecher, erläuterte das Zahlenwerk, das im Verwaltungshaushalt mit etwas mehr als 5,3 und im Vermögenshaushalt mit rund 4,2 Millionen Euro abschließt. Die laufenden Einnahmen und Ausgaben der Verwaltung erhöhen sich um knapp 250.000 Euro, das sind rund 5 Prozent.

Die Kinderbetreuung ist dabei ein großes Thema. Die erwarteten Einnahmen aus dem staatlichen Förderbeitrag erhöhen sich von 650.000 auf 900.000 Euro. Für das vergangene Jahr wird ein Rechnungsergebnis von rund 854.000 Euro erwartet. Die Kosten für die Kinderbetreuung steigen aber auch von 1,1 auf 1,6 Millionen an.

Mit der Inbetriebnahme des neuen Kindergartens erwartet die Gemeinde ebenfalls eine Ausgabenmehrung, die sich aber erst nach dem ersten Betriebsjahr in Zahlen zeigen wird. Eine Kostensteigerung von 33.000 Euro ist auch bei der Umlage für den Mittelschulverband berücksichtigt, weil zehn Kinder mehr als im Vorjahr die Schule besuchen.

Mehr als 200.000 Euro sind für den Straßenunterhalt eingeplant

Für den Seniorenfahrdienst wurden 6.500 und für die Weiterführung des Projekts "Wir daheim auf dem Lechfeld" rund 10.000 Euro angesetzt.

Einen großen Sprung bei den Ausgaben macht die Kreisumlage um mehr als 42.000 Euro auf rund 1,5 Millionen. Außerdem erhöhen sich auch die Personalkosten des Bauhofs auf rund 340.000 Euro, da Bauhofleiter Erwin Mayer in Altersteilzeit geht und ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird.

Für den Straßenunterhalt wurden 235.000 Euro berücksichtigt. Auf der Einnahmenseite können in diesem Jahr erstmals Mieteinnahmen aus dem sozialen Wohnungsbau am Bahnhof mit rund 80.000 Euro erwartet werden, aber dafür sinken die staatlichen Schlüsselzuweisungen von rund 960.000 auf 907.000 Euro. Wegen der Corona-Pandemie rechnet die Gemeinde ebenfalls mit geringeren Gewerbesteuereinnahmen.

Trotzdem wird im Verwaltungshaushalt ein Überschuss von etwas mehr als 130.000 Euro erwartet, der dem Vermögenshaushalt zugeführt wird. Aus diesem Vermögenshaushalt müssen der Abschluss der Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule mit 190.000 Euro und der Neubaukosten des Franziskus-Kindergartens mit mehr als 1,8 Millionen gestemmt werden.

Planungskosten für den Sportpark sind aus Haushalt gestrichen

Auch der soziale Wohnungsbau schlägt mit mehr als einer Million Euro zu Buche. Um einen Haushaltsausgleich zu erreichen, ist eine Rücklagenentnahme von etwas mehr als 1,9 Millionen Euro notwendig.

Der Ausschuss empfiehlt dem Gemeinderat die Bewilligung von Zuschüssen für die Ausrüstung und Bekleidung der Feuerwehr von insgesamt rund 13.600 Euro, sowie von 2000 Euro für Trachten und Noten des Musikvereins und 500 Euro für den Seniorenclub.

Wie es mit dem geplanten Ausbau des Sportgeländes weitergeht und was es mit der Förderzusage von 931.000 Euro auf sich hat, ist nach wie vor unklar. Im Haushaltsausschuss wurden jedenfalls die 30.000 Euro für Planungskosten des Sportparks gestrichen.

Lesen Sie auch: