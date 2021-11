Achtung, Achtung! Die Polizei übt für den Ernstfall in Königsbrunn

Ungewöhnlich viel Blaulicht und Beamte in Schutzuniform waren in den vergangenen Tagen auf Königsbrunns Straßen unterwegs. Das hatte einen besonderen Grund.

Samstagnachmittag, Bundesliga. Ein Bus voller Fußballfans ist auf dem Weg zur WWK Arena in Göggingen. Bald tritt der FCA auf den Platz. Die Fans im Bus scheinen gewaltbereit – der Fanclub ist der Polizei bekannt und häufiger auffällig gewesen. Polizeibeamte begleiten den Bus deshalb mit mehreren Fahrzeugen zum Stadion. Die Route führt quer durch Königsbrunn. Kurz vor der Untertunnelung der B17, direkt neben dem großen Möbelhaus, hält der Bus an. Die Beamten sind alarmiert. Dann geht es ganz schnell: Die Bustür öffnet sich. Roter Rauch zieht auf, Bengalo-Feuer vernebelt die Sicht. Plötzlich ein Gewusel an dunkel gekleideten, rennenden Menschen.

Aber: Es ist gar nicht Samstagnachmittag. Es ist Mittwochmorgen. Die Reaktion der Polizeibeamten in einer solchen Situation – sie wird gerade bloß geübt. So realitätsnah wie möglich in einem Übungsszenario. Denn heute steht kein Bundesligaspiel auf dem Spielplan, sondern das sogenannte TEG auf dem Ausbildungsplan von bayerischen Polizeibeamten. TEG steht für "taktisches Einsatztraining geschlossener Einheiten", erklärt Stefan Knieler, Polizeibeamter im Sachbereich Einsatz bei Bereitschaftspolizei Königsbrunn. Er begleitet das Training.

Bengalo-Feuer wird bis zu 1400 Grad heiß und ist somit sehr gefährlich für die Einsatzkräfte. Foto: Victoria Schmitz

Die Fans grölen, zünden noch mehr Pyrotechnik. Es ist laut und riecht verbrannt. Die Polizeibeamten springen aus ihren Fahrzeugen, sind den Fußballfans direkt auf den Fersen. Ausgestattet mit Helm und Schlagschutz in ihren Seitentaschen folgen sie einigen die Straße hinunter, anderen auf das Gelände des Möbelhauses. Werden sie von hier aus direkt zum Stadion laufen? Oder kommen sie zurück in den warmen Bus? Blitzschnell müssen die Polizeibeamten sich einen Überblick über die Situation verschaffen.

Die Bepo Königsbrunn ist eine von sieben bayerischen Bereitschaftspolizeien

Das TEG ist ein Einsatztraining für Polizeibeamte, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Es handelt sich dabei nicht um alltägliche Übungseinheiten, wie sie im klassischen Streifendienst vorkommen, sondern um Großeinsätze in großen Gruppen. Es geht darum, geschlossen in einem "Zug", Polizeisprache für eine Gruppe von etwa 30 Beamten, zu agieren. Mit anderen Worten: Teamarbeit in besonderen Situationen zu üben. Wie genau die Taktik bei den Einsätzen aussieht, kann Stefan Knieler nicht verraten.

Polizeibeamte, die im Zug unterwegs sind, sind im Gegensatz zu Streifenbeamten mit Helm, Schlagschutz und einer Kennzeichnung auf dem Rücken unterwegs. Foto: Victoria Schmitz

Das Einsatztraining findet zweimal jährlich in Bayern statt. Diesen Herbst trägt die Bereitschaftspolizei Königsbrunn das Training aus. Sie wechseln sich mit den sieben anderen bayerischen Bereitschaftspolizeien ab, darunter Dachau, Nürnberg und Würzburg. Das Training findet somit etwa alle drei Jahre in Königsbrunn statt.

"TEG" findet etwa alle drei Jahre in Königsbrunn statt

Den Vormittag über flimmert Blaulicht durch die Stadt. Viermal, bei vier verschiedenen Szenarien, hält an unterschiedlichen Stellen in der Stadt eine Kolonne von mehreren Polizeifahrzeugen an. Mitten in der Öffentlichkeit also. Die Bürgerinnen und Bürger wurden vorgewarnt, sagt Knieler. Er erklärt: "Der Vorteil vom Training im öffentlichen Raum ist, dass es nah an der Realität ist."

Mit Kameras werden die Einsätze dokumentiert und später zur Übung analysiert und ausgewertet. Foto: Victoria Schmitz

Nicht nur die Übenden sind Polizeibeamte, sondern auch die "Zivilisten", die Fußballfans. Bei ihnen handelt es sich in weiten Teilen allerdings um Beamte in der Ausbildung. Knieler sagt: "Auch für sie ist es lehrreich. Sie sehen, was auf sie zukommt." Wie weit sie sich in die Rolle eines gewaltbereiten Fans begeben, sei ihrer schauspielerischen Leistung überlassen, erklärt der Polizist. Sie sind aufgefordert, einen maßvollen Widerstand zu leisten.

Die Situationen, die trainiert werden, sind solche, die die Polizeibeamten in Zugschaften regelmäßig erleben. Ein Klassiker seien laut Knieler Demonstrationen. Die Beamten erfahren, wie das grobe Szenario aussieht und haben vor dem Training Zeit, ihre Taktik zu besprechen. Wie, wo und was genau auf sie zukommt, wissen sie allerdings nicht. Es passieren immer wieder unvorhersehbare Zwischenfälle, auf die sie reagieren müssen – wie auch im wahren Dienstalltag. Anschließend gibt es eine Nachbesprechung und Aufarbeitung des Einsatzes.

Die Übungsszenarien zum Motto "Fußballauseinandersetzung" sind laut Stefan Kniehler sehr realitätsnah. Foto: Victoria Schmitz

Einsatztraining der Polizei im öffentlichen Raum

Bis zu 360 Beamte seien in das Einsatztraining an einem Tag involviert, erklärt Knieler. Die Vorbereitung und Organisation dauere drei bis vier Monate und erfolge neben dem alltäglichen Dienstgeschäft. Alle zweieinhalb Tage erfolgt ein Wechsel zwischen den Trainierenden. Drei Wochen geht das Einsatztraining, in diesem Jahr in Königsbrunn noch bis zum 3. Dezember.