Bei den "Acoustic Summer Sessions" ist Lebensfreude pur spürbar

Plus Das Wetter erwies sich auch bei den "Acoustic Summer Sessions" als Unsicherheitsfaktor. Deshalb wurden die beiden Abende ins Matrix verlegt. Der Stimmung tat das keinen Abbruch.

Allen, die auf der Bühne auftraten, war die große Freude anzumerken, sich endlich wieder ausleben zu können. Bei den Auftritten schwappte der pure Spaß, Schwung, die Kraft und die Energie der Musiker aufs Publikum über. Umgekehrt gaben Gäste mit kräftigem Applaus, johlenden Pfiffen, Echogesängen und "Zugabe"- Rufen ihre Begeisterung zurück. "Ihr seid einfach spitze, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie cool das grad für mich ist vor euch zu stehen und mit euch das zu erleben", sagte Singer-Songwriter Philomenas Tailor. Er begeisterte das Publikum mit selbst geschriebenen emotionalen Songs im Stil von Indie-Folk, bei denen er auch persönliche Erlebnisse einbaute. Das kam an.