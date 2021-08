Betrunkene demoliert zahlreiche Autos

In Königsbrunn hat eine betrunkene Frau zahlreiche Autos beschädigt. Die 34-Jährige ist bei der Polizei keine Unbekannte.

Bei der Polizei ging in der Nacht auf Freitag (20. August) um 2.18 Uhr ein Notruf ein, dass eine Frau in der Richard-Wagner-Straße zahlreiche Autos durch Tritte gegen den Außenspiegel beschädigen würde. Die Polizeistreifen konnten die Täterin vor Ort nicht mehr antreffen. Zeugen hatten jedoch eine genaue Beschreibung geliefert, sodass die Polizisten die mutmaßliche Täterin identifizieren konnten. Die Beamten trafen sie in ihrer Wohnung an.

Dabei handelt es sich laut Polizei um eine polizeibekannte 34-jährige Frau, die verschiedene Delikte begangen hatte und in der Vergangenheit bereits mehrfach psychisch auffällig geworden war. Die 34-Jährige räumte die Sachbeschädigungen ein. Ein bei ihr durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille.

Nach Gespräch mit der Polizei erneut Autos demoliert

Nach Aufnahme des Sachverhalts sollte die Frau eigentlich in ihrer Wohnung bleiben, allerdings begab diese sich erneut zu geparkten Autos, um dagegenzutreten. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde sie in Polizeigewahrsam übernommen und verbrachte die Nacht in einer Ausnüchterungszelle.

An insgesamt 36 geparkten Fahrzeugen in der Mozartstraße, Richard-Wagner-Straße und Brunnenbachstraße wurden die Außenspiegel umgeklappt oder beschädigt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Der Frau drohe eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, und auch die betroffenen Autofahrer hätten Ansprüche geltend machen können, so die Polizei. Sollten weitere Autobesitzer einen Schaden feststellen, so werden sie gebeten, sich unter der Telefonnummer 08234/9606-0 bei der Polizeiinspektion Bobingen zu melden.