Königsbrunn

10:13 Uhr

Boule-Spieler bringen französisches Flair nach Königsbrunn

Plus Die Boule-Spieler in Königsbrunn haben ihr Terrain am Sportpark West in Königsbrunn. Was sie sich von der Stadt an Verbesserung wünschen.

Von Andrea Collisi

Wenn man in Königsbrunn im Sportpark West spazieren geht, kann man sie bei fast jedem Wetter schon von Weitem sehn. Dienstag und Freitag ab 14 Uhr werfen den gesamten Nachmittag über die Boule-Spieler nahe der Jugendfreizeitstätte Matrix mit viel Spaß und Eifer ihre Eisenkugeln im Kies einer Zielkugel hinterher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen