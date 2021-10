Königsbrunn

14:00 Uhr

Brand in Kinderzimmer: Königsbrunner Familie bleibt nur die Flucht

Zu einem Brand in einem Kinderzimmer musste die Feuerwehr Königsbrunn ausrücken.

In einem Reihenhaus in Königsbrunn kam es zu einem Brand in einem Kinderzimmer. Möglicherweise war eine Lichterkette die Ursache.

Nach Angaben der Polizei war der Brand am Sonntag gegen 18.30 Uhr ausgebrochen. Der Familienvater hatte zunächst versucht, das Feuer selbstständig zu löschen, was aber nicht gelang. Die Familie rettete sich selbstständig ins Freie und verständigte die Feuerwehr Königsbrunn. Feuerwehr löscht brennendes Kinderzimmer in Königsbrunn Als die Feuerwehrleute eintrafen, bemerkten sie eine starke Rauchentwicklung in dem Kinderzimmer und konnten den Brandherd anschließend vollständig ablöschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass eine Lichterkette in dem Kinderzimmer ein Polster in Brand gesetzt hatte, wodurch ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstanden ist. Der Rest des Hauses war von dem Feuer nicht betroffen, Personen wurden nicht verletzt. (AZ)

Themen folgen