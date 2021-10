Königsbrunn

vor 58 Min.

Dachstuhl stand in Flammen: Kind hat Brand in Königsbrunn entdeckt

Rund 100 Feuerwehrleute waren in der Nacht in Königsbrunn im Einsatz. Der Schaden beläuft sich auf 150.000 Euro.

Plus In einem Reihenhaus in Königsbrunn brach in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer aus. Rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort, der Schaden ist immens. So lief der Einsatz.

Von Bernd Zitzelsberger

Bei einem Brand in einem Reiheneckhaus in Königsbrunn ist in der Nacht auf Mittwoch ein hoher Sachschaden entstanden. Die Feuerwehr geht von bis zu 150.000 Euro aus. Alle Bewohner konnten sich selbst retten und blieben unverletzt. Die genaue Ursache ist noch nicht bekannt. Das Feuer brach im Dachgeschoss aus, das bei dem Brand weitgehend zerstört wurde. Laut der Feuerwehr Königsbrunn hatte ein Kind den Brand entdeckt und seine Mutter informiert.

