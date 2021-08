Königsbrunn

vor 5 Min.

Der EHC Königsbrunn plant ein Festival

Tim Bertele (Erster Vorsitzender, links) und Sven Sorkale (Zweiter Vorsitzender) wollen mit dem EHC Königsbrunn in der kommenden Punktrunde in die Oberliga Süd aufsteigen.

Plus Keine neuen Spieler, aber Pläne für ein Festival präsentierten die Verantwortlichen des EHC Königsbrunn auf ihrer Jahreshauptversammlung.

Von Elmar Knöchel

Finanziell unbeschadet, sportlich verbessert und mit einem Dankeschön an Sponsoren, Mitglieder und Freunde - so will der EHC die kommende Saison angehen. Überraschend gut sei man durch die Corona-Saison gekommen, erklärte Kassenwart Peter Schmalz bei der Jahreshauptversammlung im Trachtenheim. Ähnlich wie bei anderen Vereinen im Landkreis seien die Einnahmen durch Eintrittsgelder oder Catering zwar weggefallen, doch durch die drastisch gesunkenen Kosten im Sportbereich sei die Situation beherrschbar geblieben, so Schmalz.

