Die Stadt Königsbrunn will mehr Ladesäulen für E-Autos bauen

Plus Wie viele Ladesäulen für Elektroautos braucht man in Königsbrunn? Forschende der Uni Augsburg haben sich damit befasst und die Antworten dem Stadtrat vorgestellt.

Elektroautos gelten als wesentliche Bausteine für die Mobilität der Zukunft. Königsbrunn hat im bundesweiten Vergleich einen hohen Anteil an solchen Fahrzeugen. An die Stadt wurden immer wieder Wünsche nach mehr öffentlichen Ladestationen herangetragen. Daher hat man das Team des Instituts für Standortentwicklung der Universität Augsburg beauftragt, geeignete Standorte im Stadtgebiet zu ermitteln. Die Ergebnisse wurden nun dem Stadtrat vorgestellt, der sechs von 18 Standorten befürwortete. Diese sollen baldmöglichst gebaut werden.