Entspanntes Festival mit jungen Künstlern in Königsbrunn

Plus Zwei Tage mit entspannter Festival-Atmosphäre und guter Musik versprechen die "Acoustic Summer Sessions" in Königsbrunn. Wir stellen zwei der heimischen Bands vor.

Ein Akustik-Konzerterlebnis bieten die Königsbrunner "Acoustic Summer Sessions" auf dem Außengelände des Jugendzentrums Matrix. Beim Open Air mit Liegestuhl-Flair stehen am Samstag und Sonntag, 7./8. August, regionale Künstler auf der Bühne.