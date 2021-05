Infrastruktur-Atlas: Königsbrunns Widerspruch kommt zu spät

Die Stadt Königsbrunn muss umfangreiche Daten an die Bundesnetzagentur liefern. Das kommt aus zwei Gründen schlecht an, doch ein Widerspruch ist nicht mehr möglich.

Die Infrastruktur einer Stadt funktioniert wie die Versorgungsadern des menschlichen Körpers: Sie erstrecken sich in jeden Winkel und erledigt ihren Job idealerweise unauffällig und effizient. Die Stadt Königsbrunn muss nun ein Röntgenbild dieses Versorgungsnetzwerks erstellen und es an die Bundesnetzagentur liefern: Darin enthalten sind beispielsweise die Standorte von Strom-, Laternen- und Ampelmasten, Leer- und Leitungsrohren, Verteilerkästen und Versorgungsschächten. Diese Daten kommen in einen Infrastrukturatlas und können für verschiedene Zwecke genutzt werden. Unter anderem als Grundlage für den Aufbau eines flächendeckenden Breitbandnetzes mit 5G-Standard, wie man es beispielsweise zum Betrieb von selbstfahrenden Autos braucht. In Königsbrunn kommt das Ansinnen aus zwei Gründen schlecht an. Wegen einer abgelaufenen Frist muss man die Daten aber in jedem Fall liefern.

Die erste Aufforderung, die Daten zu liefern, erreichte die Stadt bereits im vergangenen Jahr. Im November lehnten die Stadträte das Ansinnen einmütig und einstimmig ab. Das Stimmungsbild quer durch alle Fraktionen: Für ein flächendeckendes Breitband-5G-Netz fehlen noch eingehende Untersuchungen zu möglichen Gesundheitsgefahren, die davon ausgehen. Die Bundesnetzagentur solle einen Verwaltungsakt schicken, wenn sie die Daten haben wolle.

Königsbrunner Bedenken zum Infrastruktur-Atlas sind nicht kleiner geworden

Diese unmissverständliche Verpflichtung hat die Behörde in Berlin, die für die Regulierung des Post- und Telekommunikationsmarkts zuständig ist, im vergangenen Februar übermittelt. So kam das Thema in der aktuellen Sitzung des Stadtrates wieder aufs Tableau. Bezüglich der Gesundheitsgefahren hat mittlerweile eine weitere Behörde, das Bundesamt für Strahlenschutz, Untersuchungen aufgenommen.

Bürgermeister Franz Feigl betonte, dass es dabei vor allem um künftige Datennetze gehe: "Der heute existierende 5G-Standard ist nicht mit dem zu vergleichen, was man braucht, um autonomes Fahren zu ermöglichen." Die nutzten enorm hohe Frequenzen, um hohe Datenmengen zu bewältigen. Die Auswirkungen dieses Frequenzbereichs seien noch zu wenig erforscht: "Das ist ähnlich wie beim Licht. Grundsätzlich ist es unproblematisch. Doch isoliert man bestimmte Bereiche, wie die UV-Strahlen, sieht es anders aus."

Königsbrunns Bürgermeister kritisiert mangelnde Kontrolle der technischen Behörde

Ein zweiter Aspekt ärgert den Bürgermeister ebenfalls: das Dasein der Bundesnetzagentur als einziger Anlaufpunkt für die riesigen Datenmengen aus dem ganzen Land. Die Bundesrepublik sei bislang gut damit gefahren, entsprechende Daten in den einzelnen Bundesländern zu sammeln und bei Bedarf auszutauschen. Durch die enorme Bündelung fehle jegliche Kontrolle, was mit den Daten passiere. Diese könnten ja nicht nur als Grundlage für den Aufbau eines 5G-Netzes dienen, sondern für verschiedenste andere Zwecke. Natürlich sei der Bundestag als Kontrollgremium vorhanden, doch nur wenige Abgeordnete verfügten über die nötige Expertise.

Für diese Sichtweise erhielt der Bürgermeister Zustimmung von allen Rednern in der Sitzung. Man einigte sich darauf, die Daten nicht ohne Widerspruch zu liefern. Dies ist allerdings nicht mehr möglich. Denn die Widerspruchsfrist von vier Wochen nach dem Eingang des Verwaltungsaktes ist bereits abgelaufen. Ein Umstand, über den Robert Linse als zuständiger Mitarbeiter im Rathaus den Bürgermeister unmittelbar nach der Sitzung informierte.

Königsbrunns Stadtrat muss sich wegen abgelaufener Frist nochmals mit dem Thema befassen

Der Fehler war dem Bürgermeister durchaus peinlich: "Wir hatten uns bei den Vorgesprächen im Rathaus mit einem Anwalt besprochen und die Chancen eines Widerspruchs als extrem gering eingestuft. Daher haben wir die Frist verstreichen lassen." Die Diskussion im Stadtrat habe ihn emotional so mitgenommen, dass er das schlicht vergessen habe, sagte Feigl: "Dieses Thema treibt mich ganz massiv um. Ich finde es unglaublich, dass man eine Struktur mit so wenig Kontrolle schafft." Doch an den Gesetzen dazu sei nicht zu rütteln, man wolle versuchen, auf politischem Weg auf die Lage Einfluss zu nehmen. Zuvor muss das Thema aber noch einmal auf die Tagesordnung des Stadtrats gesetzt werden, um den fehlerhaften Beschluss zu korrigieren.

