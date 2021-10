Königsbrunn

Königsbrunn verliert gegen den Top-Favoriten

Plus Mit 3:6 zog der EHC Königsbrunn den Kürzeren in der sehr fair geführten Auswärtspartie gegen den TEV Miesbach.

Die Ausgangslage der Eishockeyspieler des EHC Königsbrunn war schwierig: Wie schon am Freitag konnte sich nach der Corona-Zwangspause von den in Quarantäne befindlichen Spielern kein einziger freitesten. So standen dann Coach Andy Becher erneut nur 15 Feldspieler und zwei Goalies zur Verfügung, wobei das Königsbrunner Eigengewächs Markus Kring den Kasten der Brunnenstädter hüten durfte.

