Königsbrunner Blühwiesenprojekt geht ins dritte Jahr

Walter Schuler stellt wieder ein Feld zur Verfügung, auf dem mithilfe von Spenden eine Blühwiese für Insekten eingerichtet werden soll. Blühpaten können sich melden.

Im Moment sieht die künftige Insektenweide noch sehr verwildert aus und auf einem Teil wird es auch so bleiben. Aber das Landwirte-Ehepaar Angelika und Walter Schuler sind trotzdem zuversichtlich, dass der Acker beim Kreisverkehr an der Gartenstraße im Sommer wieder ein Anziehungspunkt für Menschen und Insekten sein wird. Damit dort eine insektenfreundliche und bunte Blumenwiese entstehen kann, werden Blühpaten gesucht.

Allerdings wurde Walter Schuler im vergangenen Sommer von Spaziergängern schon angesprochen, was das denn für grausliches Zeug auf dem Feldstück sei. Gemeint war der Teil der Blühwiese, der noch vom letzten Jahr stehen blieb und mit den vertrockneten Pflanzen nicht so bunt aussah wie der Rest des Feldes. Warum es nötig ist, immer einen Teil der Wiese stehen zu lassen, hatte Thomas Tabbert, Vorsitzender des örtlichen Imkervereins beim Start der Aktion vor zwei Jahren erläutert: Die Insekten benötigen neben der Nahrung auch Nistmöglichkeiten, in denen Larven, Puppen und Insekten-Eier überwintern können.

Nicht jeder Bereich der Königsbrunner Blühwiese wird neu angesät

Deshalb sei es wichtig, dass die Wiese zwei Jahre erhalten bleibe, auch wenn sie im zweiten Jahr nicht mehr so schön aussieht. Aber ökologisch sei es wichtig und effektiver. Und deshalb teilt Schuler die Blühwiese in Streifen von denen jeweils ein Teil neu angesät und einer anderer Teil vom Vorjahr stehen bleibt. Aber auch da kommen wieder Blumen, sogar welche, die im ersten Jahr noch nicht zu sehen waren, konnte Schuler beobachten.

Damit sie das Insekten-Projekt wieder großzügig angelegt werden können, suchen die Landwirte Blühpaten, die sich mit 50 Cent pro Quadratmeter an den Kosten beteiligen. Von dem Geld, das bei dieser Aktion eingenommen wird, wird ein Drittel für die Bewirtschaftung des Feldes benötigt. Mit den anderen zwei Drittel werden Königsbrunner Vereine unterstützt. In den Jahren zuvor waren es der Imkerverein, die Tafel, der Hilfsfonds und der Gartenbauverein.

Bei Insektenweiden ist Kontinuität wichtig

Von den vorjährigen Paten hätten bereits einige angefragt, ob das Projekt auch 2021 weiter gehe. Darüber freut sich Schuler und erhofft, dass es noch mehr werden, die sich beteiligen. Denn mit einer einmaligen Aktion sei dem Insektenschutz nicht geholfen, erklärt Schuler, der auch stellvertretender Kreisobmann und Ortvorsitzender des Bayerischen Bauernverbands ist. Dafür braucht es Kontinuität und „man muss dran bleiben, um etwas zu bewirken.“

Interessierte können sich für einen Betrag von 50 Cent pro Quadratmeter mit einer Patenschaft für die Blühwiese engagieren. Kontakt und Informationen unter Telefon 01728551474 oder walter-schuler@gmx.de. (AZ)

