Königsbrunner Feuerwehr bewältigt mehr als 300 Einsätze

Plus Die Königsbrunner Feuerwehr musste im vergangenen Jahr hunderte Male ausrücken. Doch das Vereinsleben kam wegen Corona zu kurz. An Nachwuchs mangelt es den Freiwilligen trotzdem nicht.

Viele Großbrände, schwierige technische Hilfeleistungen und Einsatzschwerpunkt B 17: So lautet das Fazit der Königsbrunner Feuerwehr für das Jahr 2020. Dass die Freiwilligen jederzeit einsatzbereit sein müssen, zeigte sich auch bei der Jahreshauptversammlung. Denn sie mussten während des Treffens ausrücken.