Königsbrunn

06:00 Uhr

Königsbrunner Hospizverein: So sieht die letzte Hilfe auf dem letzten Weg aus

Plus Angelika Koch vom Königsbrunner Hospizverein Christrose hat Claudia Welek in den Monaten vor dem Tod ihres Mann unterstützt. Wie sie die Zeit erlebten und was half.

Von Andrea Collisi

Claudia Welek hat ihren mit 59 Jahren an Alzheimer erkrankten Ehemann zu Hause versorgt und bis zum Tod gepflegt. Am Ende ging es schier über ihre Kräfte. Aber es war für sie undenkbar, ihn in ein Pflegeheim abzugeben. 49 Jahre wären sie liebevoll miteinander verheiratet gewesen. Deshalb war es eine innere Pflicht und der größte Wunsch, dass er daheim gehen kann. In den letzten Monaten wurde Claudia Welek von der Hospizbegleiterin Angelika Koch vom Königsbrunner Hospizverein Christrose unterstützt . Darüber war sie sehr froh und dankbar – und sie wäre glücklich gewesen, wenn sie schon früher um Hilfe gebeten hätte. Im Interview berichten Claudia Welek und Angelika Koch von ihren Erfahrungen.

Themen folgen