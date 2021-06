Königsbrunn

19:00 Uhr

Königsbrunner testen Alternativen zur Fronleichnamsprozession

Plus Offene Kirchen statt der Fronleichnamsprozession: Königsbrunns Katholiken gestalten Feiertage coronagerecht. Welche Zukunft die alternativen Programme haben.

Von Andrea Collisi

Kirchliche Feste fielen im vergangenen Jahr oft deutlich anders aus, als es die Gläubigen gewohnt sind. In Königsbrunn gab es zuletzt an Fronleichnam statt der traditionellen Prozession offene Angebote in den drei Kirchen der Stadt. Das kam nicht nur gut an, sondern bereitete dem jeweiligen Team selbst viel Freude. Pfarrer Bernd Leumann kann sich durchaus vorstellen, verschiedene Aktionen beizubehalten, auch wenn es keine Corona-Restriktionen mehr gibt.