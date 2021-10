Maddin Schneider verrät in Königsbrunn das Zauberwort gegen Koppweh

Comedian Maddin Schneider sorgt für einen lustigen Auftakt ins Herbstprogramm der Königsbrunner Kleinkunstbühne. Dabei pflegt er den Kontakt zum Publikum.

90 Minuten Alltagstipps gegen schlechte Gedanken bietet Comedian Martin Schneider alias Maddin dem Publikum der Königsbrunner Kleinkunstbühne mit seinem Programm "Denke macht Koppweh". Die 90 Gäste im Saal des Trachtenheims danken es dem Hessen mit der unnachahmlichen Gesichtsmimik mit fast pausenlosem Gelächter.

80.000 aberwitzigste Gedanken und unnötige Sorgen mache sich der Mensch am Tag, sagt Maddin: "Und nur der Mensch macht sich die, kein Tier, keine Pflanze." So löst die Frage nach der richtig abgeschlossenen Haustür bei ihm selbst großes Kopfkino aus: Die "Wörschd-Käs-Gedanke" drehen sich um die rumänische Räuberbande, die ihn beim Nach-Hause-Kkommen überfällt und vielleicht umbringt wegen der inneren Organe für den Schwarzmarkt. Dabei wäre es doch viel praktischer, man würde sich den "Bescht-Käs" ausmalen, dass auch rumänische attraktive Mädels bei offener Tür für immer bei ihm einziehen würden und er dann das erste Harem in Burgholzhausen unterhalte. Aber nein, der "Sorrsche-Alarm", einmal ausgelöst, würde nur zu schlimmsten Ausführungen und darum immer wieder zu Koppweh führen. Dabei habe doch seine Oma schon gewusst: "Dübele ist wichtiger denn grübele."

Comedian Maddin Schneider präsentierte bei der Kleinkunstbühne Königsbrunn sein Programm "Denke macht Koppweh". Foto: Andrea Collisi

Maddin Schneider zitiert buddhistische Meister aus dem Schwarzwald

Selbst unterrichtet er die Zuhörer in der "Scheiss-druff-Programmierung", die ebenfalls schon seine Oma angewandt habe. Später lässt er sie das absolute Therapiewort gegen innere Aggressionen oder "Brüllgedanken" aufsagen: "Gänseblümscheblädsche". "Des is so friedlisch, da kann mer gar kei Agressione bekomme", verspricht der Komiker. Man lernt den buddhistischen Meister Karlheinz aus dem Schwarzwald kennenund wie dieser einen nach "Burn-out" mit so starken Tipps wie "Denk nicht an grüne Affen" heile. Maddin unternimmt mit dem Königsbrunner Publikum Ausflüge in die archaische Männlichkeit und deren Konflikte mit der Zivilisation, wenn "der stolz Mammutjäger von einst mit dem lächerlische Einkaufswächelsche an der Suppermarktkass" steht.

Mit der Zuhörerschaft ist der Comedian vom ersten Augenblick im direkten Gespräch, wenn er sie im schönen Königsbrunn begrüßt, wohin er immer schon einmal wollte. Die Namen der Menschen in der ersten Reihe fragt er sogleich ab und spricht sie immer wieder namentlich an während seiner Witze. Da sind beispielsweise Felicitas und Gerhard: Sie leben seit 44 Jahren in Bayern, kommen aber ebenfalls aus Hessen, was ihn erfreut: "Denn so könnt ihr ja mei Spraaach ohn Übersetzung versteh."

Besucher verbrachten mit Maddin Schneider viele Sonntagvormittage

Aber auch das Damentrio Sibylle, Ute und Moni hat es ihm angetan. Die drei Schwestern aus Oberottmarshausen sind nach dem Auftritt auch bester Stimmung: "Da hat sich das lange Warten gelohnt." Wie die meisten im Publikum hatten sie vor einem Jahr bereits kommen wollen, aber der Veranstalter musste coronabedingt den Auftritt zweimal verschieben.

Manche sind dabei, die extra aus München oder von Starnberg anreisen. Wie Robin Müller, der seinem Kumpel Sebastian Wilhelm die Karte zum 25. Geburtstag geschenkt hatte als Reminiszenz zu früheren Zeiten: Beide nutzten nach durchfeierten Samstagnächten die "Schöne Sonntach"-Videos von Maddin, um wieder in Schwung zu kommen, die sie sich dann auch im Freundeskreis zusandten. Die beiden erzählen dies nach der Vorstellung auch dem Komiker, der dann mit ihnen spontan ein entsprechendes Kurzvideo macht. So viel Publikumsnähe kommt an. Auch bei anderen, die schnell ein Selfie oder ein Autogramm abholen. Pure Entspannung liegt in der Luft nach einem Abend der Instruktionen wie "Denke Koppweh macht".