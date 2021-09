Mann begrapscht 16-Jährige nahe des Ilsesees in Königsbrunn

Ein Mann hat in Königsbrunn in der Nähe des Ilsesees ein 16-jähriges Mädchen begrapscht. Der Polizei liegt eine detaillierte Beschreibung des Täters vor.

Die Polizei sucht einen Mann, der am Dienstag Nachmittag in der Nähe des Ilsesees ein 16 Jahres altes Mädchen begrapscht hat. Die Polizei berichtet, dass die Jugendliche gegen 17.10 Uhr über die Fußgängerbrücke über die Lechstraße in Richtung See ging. Dabei kam ihr eine Gruppe von vier Männern entgegen. Ein Mitglied der Gruppe sprach sie an, doch sie ignorierte ihn und ging weiter.

Ein weiterer Mann, der einige Meter hinter der Gruppe lief, aber wohl dazu gehörte, grapschte der 16-Jährigen im Vorbeigehen an den Po und in Richtung Brust. Laut Polizeibericht sagte der Täter nichts und ging dann einfach weiter: "Die Jugendliche war verständlicherweise von diesem Übergriff schockiert und begab sich nach Hause, um ihre Mutter zu verständigen."

Polizei sucht Zeugen der Tat in Königsbrunn

Gegenüber der Polizei beschrieb das Mädchen den Mann wie folgt: 40 Jahre, dunkle abrasierte Haare, ovale Gesichtsform mit abstehenden Ohren und dunklen Augen, Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer hellblauen Jeans und einem schwarzen T-Shirt mit weißer, unbekannter Aufschrift. Die vorauslaufende Gruppe bestand aus Männern im Alter von 30 bis 40 Jahren und mit südländischem Aussehen. Der Mann, der die 16-Jährige auf Deutsch angesprochen hatte, trug ein graues T-Shirt und eine kurze blaue Hose.

Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Polizei melden. (AZ)