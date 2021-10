Mehrere Autos in Königsbrunn beschädigt

Drei Autos wurden am Wochenende in Königsbrunn beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht von Freitag auf Samstag seien zwei geparkte Autos auf ungewöhnliche Art und Weise beschädigt worden, berichtet die Polizei. Vermutlich der gleiche Täter warf jeweils mit einer Baustellenleuchte in der Augsburger Straße auf einen geparkten BMW und im Siedlerweg auf einen dort abgestellten Ford. Dadurch entstand insgesamt ein Sachschaden von über 2000 Euro.

Im Siedlerweg wurde der unbekannte Täter bei der Tatausführung am Freitagabend um 21 Uhr gesehen, wie er sich mit einem auffallend kleinem Fahrrad vom Tatort entfernte. Möglicherweise hat es sich dabei um ein BMX- oder Bonanza-Rad gehandelt. Der Flüchtende konnte nur wie folgt vage beschrieben werden: ca. 18 Jahre, schlanke Figur, bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es am Samstag zwischen 7.30 und 9.20 Uhr in der Keltenstraße. Ein dort geparkter VW wurde auf der rechten Fahrzeugseite mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Unfallflucht in Bobingen

In der Zeit von Samstag, 22.30 Uhr, bis Sonntag, 13.30 Uhr, wurde ein im Mayerweg in Bobingen (auf Höhe der 10er-Hausnummern) geparkter Opel angefahren. Dadurch wurden der linke Außenspiegel und die vordere Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Über den Unfallverursacher liegen derzeit keine Hinweise vor. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet in allen Fällen um Hinweise unter der Telefonnummer 08234/9606-0.