Nach Brand: Königsbrunner Familie sucht händeringend eine neue Bleibe

Plus Ein Dachstuhlbrand hat über Nacht das Leben einer Königsbrunner Familie mit fünf Kindern verändert. Ihr Haus ist unbewohnbar. Jetzt sucht sie dringend eine neue Unterkunft.

Das Reiheneckhaus ist unbewohnbar, der Winter steht vor der Tür, und Handwerker sind im Augenblick nur schwer zu finden. Es wird noch einige Monate dauern, bis die Königsbrunner Familie mit ihren fünf Kindern wieder in ihr altes Zuhause einziehen kann. Ein Defekt an einer Mehrfachsteckdose hatte im Dachstuhl einen Brand ausgelöst. Das Feuer hat das Leben der Königsbrunner von einem auf den anderen Tag auf den Kopf gestellt. Derzeit sind die Königsbrunner im Kreis der Familie untergekommen. Doch die Verhältnisse sind beengt. Deshalb sucht die Familie für die kommenden sechs bis neun Monate ein neues Zuhause.