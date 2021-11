Neue Wohnungen: Die alte B17 in Königsbrunn verändert ihr Gesicht

Plus Die Verkehrsader in Königsbrunn verändert sich rasant. Neue Wohnblöcke ersetzen alte Anwesen. Wo entstehen wie viele neue Wohnungen? Ein Überblick

Die größte Baustelle entlang der alten B17 bleibt der Umbau im Zentrum. Im Norden des Innenstadtbereichs tut sich am Rand der Verkehrsader eine Menge. Neue Wohnhäuser entstehen oder sind geplant. Weil dafür alte Häuser und Hofstellen weichen müssen, wandelt sich auch das Gesicht der prägenden Straße der Stadt. Der Bauausschuss hat sich zuletzt mit einem weiteren großen Projekt befasst. Anlass für unsere Redaktion, die derzeitigen und anstehenden Veränderungen einmal zusammenzufassen.