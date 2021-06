Polizei erwischt in Königsbrunn zwei alkoholisierte Fahrer in einer Nacht

Alokohol am Steuer: Bei einer Verkehrskontrolle in Königsbrunn zog die Polizei gleich zwei Fahrer aus dem Verkehr. Einer der beiden besaß keine Fahrerlaubnis.

Gleich zwei alkoholisierte Autofahrer hat die Polizei in Königsbrunn in der Nacht auf Freitag bei einer Verkehrskontrolle erwischt. Gegen drei Uhr fiel den Polizisten ein Wagen auf, der unsicher unterwegs war. Die Beamten hielten den Fahrer an und stellten bei der Kontrolle fest, dass der 33-Jährige nach Alkohol roch. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Mann allerdings ab, weshalb die Beamten ihn zum Blutabnehmen ins Bobinger Krankenhaus brachten.

Als sie die Daten des 33-Jährigen überprüften, fiel außerdem auf, dass er keinen gültigen Führerschein besitzt. Seine Fahrzeugschlüssel wurden deshalb einbehalten. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Verkehrskontrolle in Königsbrunn: Zwei alkoholisierte Fahrer erwischt

Nur eine Stunde zuvor zogen die Beamten einen anderen Fahrer aus dem Verkehr, der ebenfalls alkoholisiert am Steuer saß. Der Atemalkoholtest zeigte 0,5 Promille an. Den Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige in Form einer Geldbuße von 500 Euro plus Verwaltungskosten und ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: