Rewe wird einer der ersten Mieter fürs Real-Gebäude in Königsbrunn

Plus Auf dem Gelände des ehemaligen Real-Supermarkts in Königsbrunn wird seit Wochen gebaut. Bald soll dort ein Rewe-Markt einziehen. Und weitere Mieter stehen auch schon fest.

Auf dem Parkplatz des ehemaligen Real-Supermarkts im Gewerbegebiet Nord in Königsbrunn laufen seit Wochen die Baumaschinen. Und auch im ehemaligen Möbelhaus gibt es Bewegung: Die ersten Bauteile der Fassadenverkleidung in den oberen Stockwerken wurden abgebaut, das komplette Gebäude wird entkernt. Dass hier ein neues Einkaufszentrum mit Gewerbe-, Gastronomie- und Büroflächen entstehen soll, ist seit Langem bekannt. Nun kann Projektentwickler Martin Foerder von der Immobilienfirma Saller aus Weimar, der das Grundstück gehört, auch erstmals Namen künftiger Mieter nennen.