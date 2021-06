Sirenenalarm wegen überhitzter Lkw-Bremse in Königsbrunn

Viel Rauch, kein Feuer: Die überhitzten Bremsen eines Lastwagens auf der B17 bei Königsbrunn haben einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Eine ernste Gefahrenlage musste die Feuerwehr Königsbrunn befürchten, als am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr die Sirenen heulten: "Brand an einem Lastwagen auf der B17 " lautete die erste Mitteilung. Für die Mitglieder bedeutet das einen Großeinsatz, weil ein brennender Lkw je nach Ladung eine enorme Gefahr darstellen kann.

Letztlich stellte sich die Situation auf dem Fahrstreifen in Richtung Landsberg zwischen den Anschlussstellen Königsbrunn-Nord und Süd aber harmlos dar, sagt Kommandant Thorsten Hahn. Denn ein Brand lag nicht vor: Die Bremsen an dem Fahrzeug hatten überhitzt, was eine größere Rauchentwicklung zur Folge hatte. Die Feuerwehrleute kühlten die Bremsen herunter, sodass die Gefahrenstelle schnell bereinigt war.