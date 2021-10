Königsbrunn

12:00 Uhr

So will die neue Leiterin die Stadtbücherei fit für die Zukunft machen

Plus Hildegard Häfele ist die neue Leiterin der Stadtbücherei Königsbrunn. Sie verrät, warum das ein wahr gewordenes Märchen ist und wie sie die Bücherei fit für die Zukunft macht.

Von Victoria Schmitz

Hildegard Häfele hat zum 1. September die Leitung der Königsbrunner Stadtbücherei übernommen. Sie löst damit Kathrin Jörg ab, die in den Ruhestand gegangen ist. Ein neues Gesicht zwischen den Bücherregalen und auf den Gängen ist Hildegard Häfele allerdings nicht: Schon seit zwölf Jahren arbeitet die an einer Münchner Märchenschule ausgebildete Märchenerzählerin in der Bibliothek. Mit Übernahme der Leitung wird nun Häfeles ganz persönliches Märchen wahr – und die Königsbrunner Stadtbücherei erwartet ein neues Kapitel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen