Königsbrunn

20.07.2021

Turnier Königscup: Endlich wird in Königsbrunn wieder getanzt

Plus Volle Parkplätze vor der Königsbrunner Eisarena: Nach Wochen darf wieder gemeinsam getanzt werden. Beim Königscup war auch Tanzlehrerin Tanja Kuschill.

Von Elmar Knöchel

Tanzen, tanzen, tanzen. Das war letztlich das Motto beim Königscup in Königsbrunn. Tanja Kuschill hatte über Monate hinweg ihre Tanzschüler mit täglichen Online-Tanzstunden, virtuellen Partys und Online-Tanzwettbewerben bei Laune gehalten. Doch gerade beim Tanzen kann der Computer den Partner nicht ersetzen. So verwundert es niemanden, dass alle ihre tanzbegeisterten Schüler, egal ob mini, größer oder ganz groß, das erste Live-Event nicht mehr erwarten konnten. Erst seit wenigen Wochen dürfen die Tanzschulen in Bayern wieder Präsenzunterricht anbieten. Am Sonntag war es endlich so weit.

