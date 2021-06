Wer hat in Königsbrunn tote Fische in Autolüftungen gesteckt?

Ein Unbekannter hat Dosenfisch in die Lüftungsschlitze dreier Kleintransporter in Königsbrunn gesteckt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Samstag tote Fische aus der Dose in die Lüftungsschlitze von drei Kleintransportern der Marke Ford gesteckt. Die Autos waren in der Germanenstraße etwa auf Höhe der 10er-Hausnummern in Königsbrunn geparkt. Die Fische in den Lüftungseinlässen verursachten einen strengen Geruch. Zur Reinigung der Kleintransporter mussten Fahrzeugteile abmontiert werden, um den Geruch des Dosenfisches loszuwerden. Die Kosten für die Reinigung gibt der Besitzer in Höhe eines dreistelligen Betrages an. Die Polizei Bobingen sucht Zeugen, Telefonnummer 08234/96060.

