Zwei Autos brennen auf Parkplatz in Königsbrunn aus

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Hunnenstraße in Königsbrunn brennen zwei Autos aus. Die Flammen greifen ungewöhnlich schnell um sich.

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Hunnenstraße in Königsbrunn sind am Freitagvormittag zwei Autos komplett ausgebrannt. Feuerwehr und Polizei gehen von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Gegen 10.20 Uhr alarmierten Passanten die Rettungskräfte und meldeten das Feuer. Demnach ging der Brand von einer abgestellten Limousine aus, die innerhalb kürzester Zeit in Flammen stand, sagt Thorsten Hahn, der Kommandant der Königsbrunner Feuerwehr: "Das ging wohl ungewöhnlich schnell. Das Feuer hat dann auf einen danebenstehenden Geländewagen übergegriffen." Die Rauchsäule habe man bereits gesehen, als man noch auf der Lechstraße unterwegs zum Einsatzort war.

Bei dem Brand in Königsbrunn werden keine Personen verletzt

Zu retten gab es vor Ort aber nur noch wenig: "Wir waren schnell vor Ort, doch wenn ein Auto einmal in Vollbrand steht, ist meistens nichts mehr zu machen", sagt Thorsten Hahn. Man konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge verhindern. Die Besitzer saßen nicht in den Fahrzeugen, sodass niemand verletzt wurde. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 55.000 Euro.

Was genau den Brand ausgelöst hat, müssen weitere Untersuchungen zeigen. Da es keine Anhaltspunkte für eine Brandstiftung gibt, muss die Kriminalpolizei aber nicht eingeschaltet werden. Beide Autos hatten normale Verbrennungsmotoren, keinen E-Antrieb. In diesem Fall hätte der Einsatz wegen der hohen Energie der Batterien deutlich länger gedauert, sagt Thorsten Hahn.