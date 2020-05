vor 27 Min.

Königsbrunn bekommt zum Vatertag einen Drive-In-Biergarten

Noch sind die Tische in diesem Biergarten leer, doch das soll sich bald ändern. Allerdings gelten Beschränkungen.

Plus Viele Gaststätten öffnen seit dieser Woche wieder ihre Außenbereiche. Die Wirte haben unterschiedliche Corona-Konzepte und Pläne für Himmelfahrt. Hier ein Überblick.

Christi Himmelfahrt erweist sich als neue Herausforderung: Die Tour mit dem Bollerwagen oder die große Grillfeier mit Freunden wird es am Vatertag nicht geben. Dafür dürfen Gastronomen ihre Biergärten wieder öffnen.In Königsbrunn gibt es sogar erstmals ein Drive-In. Was es damit auf sich hat - und welche anderen Gastro-Ideen umgesetzt werden.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Auf dem Parkplatz von „Resi’s Jägerhaus“ wird es einen Stand geben, wo jeder Getränke zum Mitnehmen bestellen kann. „Man würde die Menge der Leute im Biergarten gar nicht unterbringen können“, sagt Anna Andrä, die Tochter von Wirtin Maria Theresia Bayrle. Wirtin Theresia Bayrle und ihr Team von "Resi´s Jägerhaus" bietet heuer am Vatertag einen Drive-in-Schalter. Bild: Claudia Deeney (Archiv) „Wir dürfen nur die Hälfte der Tische im Biergarten benutzen und wenn an einem Zehnertisch nur zwei Personen sitzen, dürfen wir niemanden dazusetzen“, erklärt Anna Andrä. Zurzeit könne die Königsbrunner Gaststätte nur ein Viertel der vorhandenen Plätze besetzen. Der Arbeitsaufwand sei aber deutlich größer, sagt Andrä. „Wir brauchen zusätzliches Personal, das die Gäste einweist. Um die Desinfektion muss sich auch jemand kümmern.“ Ihr Vater steht normalerweise an der Theke. Jetzt kümmert er sich vor dem Gasthof um die Sicherheit. „Viele Menschen sind böse und wollen sich nicht an die Regeln halten. Sie sehen es zum Beispiel nicht ein, beim Gang auf Toilette einen Mundschutz zu tragen.“ Bereits am ersten Tag habe es Probleme gegeben: „Die ersten Gäste, die gekommen sind, hatten keinen Mundschutz dabei, die durften wir nicht hereinlassen.“ Denn auch die Besucher müssen sich an strenge Regeln halten: „Pro Tisch muss ein Gast seine persönlichen Daten abgeben, damit man die Infektionskette zurückverfolgen kann.“ Es sei auch schon passiert, dass Menschen sich geweigert hätten, ihre Daten anzugeben und wieder gegangen seien, sagt Anna Andrä. Vatertag im Augsburger Land: Die Ungewissheit vieler Wirte bleibt Das Verhalten der Gäste stellt auch Hasan Üstün vom Schützenheim Schwabmünchen vor eine Herausforderung. „Ich bin zwar da, aber trotzdem kann es sein, dass sich die Gäste nicht an die Regeln halten und zum Beispiel die Tische zusammenstellen.“ Er will schauen, dass jeder Gast die Regeln befolgt, sagt Üstün. „Wir versuchen es diese Woche. Klappt es nicht, machen wir nur einen Liefer- und Abholservice.“ Üstün ist sehr vorsichtig. Er sagt: „Wenn ich gegen eine Kleinigkeit verstoße, bin ich fällig.“ Der Aufwand sei deutlich gestiegen, theoretisch bräuchte das Schützenheim dreimal so viel Personal. Der Gaststättenbetreiber probiert es zunächst mit der gewohnten Besetzung. Reservierungen, die in der gesamten Gastronomie jetzt stärker genutzt werden, gibt es im Schützenheim nicht. „Ich bin ja da und ich werde die Leute anweisen“, sagt Üstün. Er lebt trotz der Öffnung seines Biergartens mit großer Ungewissheit: „Wir wissen nicht, wie es weitergeht.“ Viele Biergärten haben wieder geöffnet - aber die Atmosphäre ist in Corona-Zeiten anders als sonst. Bild: Marcus Merk Auch in Mittelneufnach kümmert sich der Wirt selbst um die Einhaltung der Regeln. Frank Zott wird dafür sorgen, dass seine Gäste am Eingang die Formulare ausfüllen und die Abstandsregeln einhalten. Seine Arbeitsweise verändert sich dadurch: „Sonst habe ich noch in der Küche geholfen, das mache ich jetzt nicht mehr.“ Vatertag und Corona-Regeln: Was ist erlaubt? 1 / 4 Zurück Vorwärts Biergarten: Es gelten die gleichen Kontaktbeschränkungen wie überall sonst. Wie die Polizei mitteilt, dürfen an einem Tisch maximal Personen aus zwei verschiedenen Haushalten vertreten sein. Alle anderen müssen eineinhalb Meter Abstand voneinander halten. Das bedeutet, dass der traditionelle Vatertagsausflug im allerkleinsten Kreis stattfinden muss.

Eine Maskenpflicht gilt für alle Personen, die nicht am Tisch sitzen. Das heißt, dass beim Kommen und Gehen sowie beim Toilettenbesuch eine Maske aufgesetzt werden muss. Reservieren: Wer kommt, muss entweder reservieren oder seinen Namen und Kontaktdaten hinterlassen, damit im Ernstfall die Infektionsketten rückverfolgt werden können. Öffnungszeiten: Die Lokale müssen bis um 20 Uhr schließen, so die Polizei.

Bollerwagen: Eine Gruppe Vatertagswanderer mit Bier im Gepäck stellt laut Polizei keine Sportlergruppe des Breiten- und Freizeitsports dar. Wer also überlegt, sich zu fünft als „Sportgruppe“ mit dem Bollerwagen aufzumachen, sollte besser noch einmal umplanen. Ein Treffen darf somit höchstens den Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister sowie Angehörige eines weiteren Hausstands umfassen.

Grillfeier: Feiern und Grillen auf öffentlichen Plätzen und Anlagen unabhängig von den anwesenden Personen sind untersagt. Trotz des Ärgers und des finanziellen Aufwands kommt es für Resi’s Jägerhaus nicht in Frage, zu schließen: „Wir machen natürlich auf und wollen für die Gäste da sein. Trotz der Scherereien versuchen wir den Gästen ein Wohlfühl-Biergarten-Ambiente zu bieten“, sagt Anna Andrä. Um das zu gewährleisten, hoffen alle auf baldige Lockerungen. Eine besondere Herausforderung seien die Reservierungen, sagt Andrä. „Wenn im Sommer die ganzen Radler ohne Reservierungen kommen, wird es spaßig.“ Lesen Sie auch: Müssen Brauereien wegen Corona ihr Fassbier wegschütten?

Corona-Krise: Das Gastgewerbe trifft es besonders hart

Sportgaststätte über Lieferung: „Zahle weniger drauf, als wenn ich ganz zu hätte“,

Corona-Infizierter wird im Bobinger Asylheim isoliert Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen