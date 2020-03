Königsbrunn kauft Augsburg den Ilsesee ab

Plus Lauter- und Ilsesee gehören jetzt der Stadt Königsbrunn. Nun wird über Verbesserungen der Einrichtungen an den Seen und eine neue Gastronomie diskutiert.

Gefühlt gehören Ilse- und Lautersee eigentlich schon immer zu Königsbrunn. Doch rechtlich war das anders: Die Seen liegen auf Augsburger Flur und waren teils in Privatbesitz. Die Stadt Königsbrunn hat das jetzt zumindest teilweise geändert und die Seen gekauft.

Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Und der Bauausschuss machte in dieser Woche noch einen kleinen Schritt hin zu einer möglichen Aufwertung der Gastronomie und einer verbesserten Toilettensituation.

Mit dem Ankauf ist die Stadt Königsbrunn nun zivilrechtlich der Chef am See, auch wenn dieser weiterhin auf Augsburger Flur liegt. Das bedeutet, man kann sich selbst um die Sauberkeit kümmern und auch über Verbesserungen nachdenken. Dazu gehört laut Bürgermeister Franz Feigl ein vernünftiger Rundweg – der bisherige endet zwischen der Kita am See und dem Firmengelände daneben. Dringend verbesserungswürdig ist auch die Toilettensituation.

SPD-Kandidat beantragt Planung und Bau einer ganzjährigen Gaststätte

Diese war auch Teil eines Antrags von SPD-Bürgermeisterkandidat Nicolai Abt, mit dem sich der Bauausschuss in seiner aktuellen Sitzung befasst hat. Der Bürgerantrag, den die SPD-Fraktion zur Beratung eingebracht hat, forderte die Planung und den Bau einer ganzjährig geöffneten Gastwirtschaft mit Außenverkauf und Biergarten, sowie von öffentlichen Toiletten, die ebenfalls ganzjährig zugänglich sein sollten.

Bürgermeister Franz Feigl stimmte zu, dass die Toilettenkapazitäten vor allem im Sommer nicht ausreichen. Man müsse diese unabhängig von der Gastronomie betrachten. Bisher gibt es Toiletten am Kiosk, zu den Öffnungszeiten in der Station der Wasserwacht und zusätzlich mobile Toiletten, die bislang die Stadt Augsburg aufstellte. Diese Situation wolle man aufwerten. Man habe am Marktplatz gute Erfahrungen mit dem Geldeinwurf am Eingang gemacht, sagte Feigl. Dadurch sei die Verschmutzung deutlich zurückgegangen.

Stadt Königsbrunn will Gesamtkonzept für den Ilsesee erstellen

Ziel sei es, da die Stadt nun Eigentümer des Areals sei, ein Gesamtkonzept für die Infrastruktur zu schaffen, um Fördergelder zu bekommen, sagte Feigl. Neben den Toiletten solle dies die Umwegung des Ilsesees sowie weitere Infrastruktur wie Fahrradparkplätze oder Ladestationen für E-Bikes umfassen. Geplant ist auch, die alten Umkleiden aus Holz durch Betonkabinen zu ersetzen. Zum einen sind diese weniger pflegebedürftig, zum anderen kommen keine nächtlichen Besucher mehr auf die Idee, Teile der Kabinenwände für Lagerfeuer zu verwenden.

Gefühlt gehört der Ilsesee schon immer zu Königsbrunn. Jetzt wurde das Besitzverhältnis durch den Kauf des Sees durch die Stadt Königsbrunn auch rechtlich vollzogen. Bild: Ulrich Wagner (Archiv)

Bei der Frage der Zukunft der Gastronomie deutete sich schnell ein Kompromiss an. Florian Kubsch ( SPD) warb für die Idee: „Die Leute zieht es ans Wasser und sie wollen dort auch einmal sitzen können. Es tut uns als Naherholungsstandort gut.“

Er wunderte sich über eine Passage in der Beschlussvorlage. Dort hieß es in einem Statement der Verwaltung, eine Entwicklung am Ilsesee könne schädlich für die beabsichtigte Aufwertung des Zentrums sein. Da sei er fast vom Stuhl gefallen, sagte Kubsch: „Wir müssen auch mal ein bissle mehr bieten, als nur die Grundversorgung. Deswegen geht das Zentrum nicht zugrunde.“ Ob die Stadt nun das Gasthaus baue oder jemand anderes, sei ja zunächst einmal nicht das Thema.

Ein Investor soll eine mögliche Gaststätte selbst bauen

Bislang ist es so, dass der Grund des Kiosks per Erbbaurecht an den Betreiber verpachtet wurde. Jetzt läuft dieser Pachtvertrag ab. Bürgermeister Feigl zeigte sich durchaus offen für eine ähnliche Regelung mit einem Investor. Dieser könne dann dort bauen und in Absprache mit der Stadt eine Gastronomie entwickeln. Dem schlossen sich Vertreter aller Fraktionen an. Doris Lurz (Grüne) sagte, solch ein Bau sei sicher nicht Sache der Stadt. Investoren könnten aber ihre Konzepte präsentieren und der Stadtrat könne dann entscheiden, wer den Zuschlag bekommt. „Gaststätten sind eine Sache des Marktes“, sagte Jürgen Raab (Freie Wähler). Christian Toth (FDP) verwies darauf, dass man sich im Vorfeld auch schon Gedanken über das Parkkonzept machen sollte, nachdem gerade im Sommer Parkplätze am See Mangelware sind.

Beschlossen wurde letztlich einstimmig, dass der Bauausschuss die Möglichkeit einer ganzjährigen Gastwirtschaft am Ilsesee grundsätzlich befürwortet. Die Verwaltung soll nun ein Pflichtenheft erstellen, in dem festgelegt wird, welche Kriterien mögliche Investoren erfüllen müssen. Zudem wird ein Gesamtkonzept für den Ilsesee mit Rundweg, Toiletten und Radstellplätzen erstellt.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: