Kommunalwahl: Was Großaitingen auf den Weg gebracht hat

Plus Großaitingen hat in den vergangenen sechs Jahren einige Projekte verwirklicht. Doch so manches Vorhaben ist auf der Strecke geblieben.

Von Hieronymus Schneider

Was haben die Gemeinderäte seit der Kommunalwahl vor sechs Jahren auf den Weg gebracht? Und welche Themen werden Großaitingen in Zukunft beschäftigen? Mit den anstehenden Wahlen scheinen diese Fragen spannend. In Großaitingen gibt es drei Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters. Neben dem amtierenden Bürgermeister Erwin Goßner (parteilos) treten Özün Keskin ( SPD ) und Dietmar Braunmiller (Grüne) am 15. März an. Ein Novum wird es künftig im Gemeinderat geben: Das Gremium wird künftig aus 20 anstatt wie bisher 16 Mitgliedern bestehen, da Großaitingen vor wenigen Jahren die 5000-Einwohner-Marke geknackt hat.

Bürgermeister Erwin Goßner konnte im Mai 2014 schuldenfrei in seine erste Amtszeit starten. Sein Vorgänger Franz Stellinger hatte vorher zusammen mit dem Kämmerer Hermann Schedler die letzte Kreditrate von 25.000 Euro in Geldsäcken verpackt auf einer Holzschubkarre zur Raiffeisenbank gefahren. Der Windpark bei Reinhartshofen wurde abgelehnt Die erste Herausforderung für Erwin Goßner waren Auflagenbescheide des Landratsamtes für das „Baugebiet 30 östlich der Wertach “, welche die Bauherren verunsicherten. Goßner konnte nachweisen, dass die Gemeinde durch den Bau eines Schutzdammes bereits für ausreichenden Hochwasserschutz gesorgt hat. So blieben die Bauherren von Auflagen verschont. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Das Projekt eines Windparks mit bis zu 15 Windrädern auf dem Höhenzug zwischen Reinhartshofen und Hardt wurde vom Gemeinderat aus Naturschutzgründen abgelehnt. Im Sommer 2015 wurde die im Jahr 1966 erbaute Wertachbrücke zum Gnadental grundlegend saniert und die Ertüchtigung der gemeinsamen Kläranlage mit Wehringen für 1,3 Millionen Euro beschlossen. Aus den Plänen eines Investors, aus dem Schlossgut Hardt eine Wohnanlage zu machen, wurde nichts. Seniorenfahrdienst wurde eingeführt Im Juni 2016 gab es den ersten Wechsel im Gemeinderat. Manfred Schorr rückte in der SPD-Fraktion für Peter Schafhirt nach. Zur gleichen Zeit wurde der Seniorenfahrdienst der Sozialstation Schwabmünchen in Großaitingen eingeführt. Einen Monat später verstarb der Gemeinderat Siegfried Meitinger. Für ihn wurde Beate Birzele in die Fraktion der Freien Wählervereinigung nachberufen. Im Februar 2017 wurde die Offene Ganztagsschule von der Mittelschule auch auf die Grundschule erweitert. Neben dem Baugebiet am südwestlichen Ortsende entstand ab Herbst 2017 eine Anlage für betreutes Wohnen mit 33 Wohnungen und zwölf Doppelbungalows. Endgültig fertiggestellt wurde diese im August 2019. Die Einwohnerzahl Großaitingens stieg im Jahr 2017 erstmals über 5000 an. Das hat wie erwähnt zur Folge, dass die Zahl der Gemeinderäte in der Wahlperiode ab 2020 auf 20 Sitze ansteigt. Im August 2018 wurde der Spielplatz im Neubaugebiet an der Bodenseestraße eröffnet. Das Gemeindegebiet ist zudem mit Glasfaserkabel für den Breitband-Internetanschluss versorgt worden. Gemeinde beschließt Erweiterung des Kindergartens St. Nikolaus Im Januar 2019 erhielt die Gemeinde einen Förderbescheid des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten über 250.000 Euro für den Umbau der alten Schule in Reinhartshofen zu einem Dorfgemeinschaftshaus. Der Umbau soll im Jahre 2020 abgeschlossen werden. Im Mai 2019 wurde die Erweiterung des Kindergartens St. Nikolaus und der Aufbau eines Aufzugs zum angebauten Gemeindesaal beschlossen. Die Baumaßnahmen beginnen ebenso wie die Erneuerung der Singoldbrücke in der Krautgartenstraße im Jahr 2020. In der Schule wurden die Sanitärräume erneuert und die Beleuchtung auf LED umgestellt. Der Bauantrag für eine private „Luana-Schule“ wurde abgelehnt, weil sich das Projekt nicht in die bauliche Umgebung einfüge. Die Kläranlage in Reinhartshofen wird nach Ablauf der Betriebserlaubnis nicht weiter betrieben. Stattdessen sollen die Abwässer über eine Druckleitung nach Großaitingen und dann zur gemeinsamen Kläranlage nach Wehringen abgeleitet werden. Auch diese Baumaßnahme wird in 2020 beginnen. Im August 2019 wurde die Wassertretanlage am Oberen Singoldweg fertiggestellt. An der Haltestelle „Dorfmitte“ entstand im Oktober 2019 ein überdachter Fahrradabstellplatz. Das Projekt „Bürgerbus“ wird innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft mit Kleinaitingen und Oberottmarshausen beschlossen. Es läuft im Jahr 2020 an. Warum Erwin Goßner Bürgermeister in Großaitingen bleiben will, lesen Sie hier. Warum Özün Keskin Bürgermeisterin in Großaitingen werden will, lesen Sie hier. Warum Dietmar Braunmiller Bürgermeister in Großaitingen werden will, lesen Sie hier.

