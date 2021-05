Konradshofen

vor 18 Min.

So entstand Elektro Leinauer aus Konradshofen

Plus Elektriker Anton Leinauer begann 1951 als Ein-Mann-Betrieb in Konradshofen. Die Firmengeschichte liest sich wie eine spannende Chronik der Wirtschaftswunderzeit.

Von Walter Kleber

Seit 70 Jahren gibt es Elektro Leinauer GmbH in Konradshofen. Anton Leinauer fing 1951 an. Eigentlich hatte sein Vater ganz andere Pläne für ihn. Anton Leinauers gleichnamiger Vater war Wagnermeister. In seiner Werkstatt in der Konradshofer Hauptstraße fertigte und reparierte er Wagenräder für Fuhrwerke und führte alle in der Landwirtschaft benötigten Holzarbeiten und -reparaturen aus. Sohn Anton sollte auf Wunsch des Vaters beruflich in seine Fußstapfen treten. Doch der Sohn fand keinen rechten Gefallen am Wagner-Handwerk. Ihn faszinierte mehr „das Elektrische“. In Fischach begann er bei seinem Lehrmeister Franz Hörtensteiner eine dreijährige Ausbildung zum Elektriker. Kaum damit fertig, begann der Zweite Weltkrieg.

Themen folgen