Konzertabend an der Neufnach

„Schöne Müllerin“ in Walkertshofen

Ein ungewöhnlicher Abend an einem ungewöhnlichen Ort: Ein Wandelkonzert findet am Freitag, 14. August, und am Samstag, 15. August, jeweils um 18 Uhr an Neufnach und der Mühle in Walkertshofen statt. Die „Schöne Müllerin“ wird als Wandelkonzert dargeboten, zum großen Teil draußen – an der Mühle und am Bach, der eine so tragende Rolle in Wilhelm Müllers Texten spielt. Außerdem werden die Lieder auf Mann und Frau aufgeteilt dargeboten. Nicht, um eine „Müllerin“ dabei zu haben, sondern um die Gefühle des jungen Müllerburschen universaler werden zu lassen. Und so freuen sich die Akteure auf dieses schöne Experiment. Die Besucher werden zwar nicht weit wandern, dennoch empfiehlt es sich für alle, die nicht gerne länger stehen, einen Sitzstock oder kleinen Klapphocker mitzubringen. Für alle, die Sorgen haben: Im großzügig bestuhlten Konzertraum finden ausschließlich die letzten 20 Minuten statt, sodass das Publikum nur kurz Masken aufsetzen kann. Die Fenster werden hierbei geöffnet bleiben, Abstände eingehalten. Eine Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich.

Unterstützt wird das Konzert durch die Veranstaltungsreihe „Musik im Naturpark – Eine Region stellt sich vor“ der Regionalentwicklung Augsburg Land West – Real West. Akteure sind Henriette Meyer-Ravenstein (Mezzosopran), Friedrich Bastian (Bariton), Matthias Matzke (Akkordeon), Leonhard Dering (Klavier). Anmeldung für den besonderen Abend an der Hauptstraße 21 in Walkertshofen per Mail an info@konzertakt.de.

