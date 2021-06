Neunjährige in Bobingen gegen Corona geimpft: Arzt wird entlassen

Es ist schon in Ordnung zur Aufarbeitung des Vorgangs Anzeige zu erstatten; nur sollte man dann während der Tätigkeit der Staatsanwaltschaft keine Interviews geben.



>> Der Vater sagte in einem Interview mit Hitradio RT1, dass er im Augenblick der Spritze gar nicht wusste, was er sagen sollte. <<



Halt? Stop?



Die Impfkabinen in Bobingen sind ja wirklich klein; kleiner als in Augsburg. Eigentlich ist da für einen Erwachsenen im wahrsten Sinne des Wortes alles in Schlagdistanz.



Ich war ja bei 4 Impfungen in Augsburg dabei und 2 mal in Bobingen selbst zum impfen. Es war jedes Mal ordentlich Zeit zwischen Desinfektion und Spritze.



Irgendwie wirkt es so, dass es da in der Kabine sehr lustig war und irgendwann der "off label use" passiert ist.



Wünschen wir der kleinen alles Gute; normal funktionieren ja Impfstoffe für Kinder genau so wie für Erwachsene - wird schon gut gehen.



