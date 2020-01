21.01.2020

„Kultur-News“ kommen online

Nicht nur über kulturelle Höhepunkte in Schwabmünchen wie das Singoldsand Festival soll der Kultur-Newsletter informieren.

Neuer Service in Schwabmünchen

Die Stadt hat einen eigenen Kultur-Newsletter: Die Kultur-News erscheinen einmal im Monat. Sie sollen einen Überblick über alle kulturellen Themen und Veranstaltungen bieten.

So funktioniert’s: Wer sich für den „Kultur-Newsletter“ der Stadt Schwabmünchen angemeldet hat, erhält regelmäßig per E-Mail die gebündelten Informationen und weiß auf einen Blick, was im kommenden Monat ansteht. Übersichtlich gibt es nicht nur Informationen zu bestimmten Veranstaltungen, sondern auch zu Eintrittspreisen und zum Ticketverkauf. Wer die Kultur-News erhalten möchte, kann sich auf der Homepage der Stadt Schwabmünchen unter Aktuelles anmelden. (mcz)

