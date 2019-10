vor 49 Min.

Kunst und Handwerk in der Stadthalle

Markt am Sonntag in Schwabmünchen

„Wenn Vielfalt auf Kunst, Handwerk und Design trifft, dann wird es bunt“, so lautet das Motto des Kundhandwerkermarktes in der Stadthalle Schwabmünchen, der am Sonntag, 20. Oktober, von 10 bis 17 Uhr stattfindet. Wer auf der Suche nach Deko- und Geschenkideen oder ersten Weihnachtsgeschenken ist, der wird sicherlich fündig. Die Besucher erwartet unter anderem Genähtes und Gestricktes, Taschen aus Kaffeetüten, Magnetpins, Kleinlederwaren, Wellnessprodukte, Brotkästen und Allerlei aus Zirbenholz, Gedrechseltes und Massivholzunikate, Meisenschaukeln, Upcyclingprodukte, Geschenkverpackungen, Kräuter und vieles mehr. Alpenländische- und orientalische Hauskrippen, die in beleuchteten Laternen stehen, sowie viele weitere Unikate ergänzen das Angebot. Außerdem findet auf dem Markt noch zusätzlich eine Verlosung von zwei Musicalfreikarten für das Festspielhaus statt.