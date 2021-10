Sanierung des Friedhofs in Lagerlechfeld ist abgeschlossen

Plus Die Aussegnungshalle wurde erweitert und das Wegekonzept überarbeitet. Im Frühjahr 2020 begannen die Bauarbeiten. Nun wurde der erneuerte Friedhof gesegnet.

Nach vier Jahren Planung und Sanierung ist der neugestaltete Friedhof in Lagerlechfeld ökumenisch gesegnet worden. Eine kleine Gruppe von gemeindlichen und kirchlichen Vertreterinnen und Vertretern war vor Ort. Neben der Aussegnungshalle wurden die Wege erneuert. Rund 430.000 Euro hat sich die Gemeinde Graben die Friedhofsneugestaltung kosten lassen. Eine hohe Summe, wie Bürgermeister Andreas Scharf bestätigte: „Dafür haben wir aber etwas für die nächsten 50 Jahre geschaffen“, sagte er.