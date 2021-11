Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Brandursache in Königsbrunn und Langenneufnach geklärt

Der Brand in einem Reiheneckhaus in Königsbrunn ist aufgeklärt.

Plus Anfang Oktober brannte es in einem Reiheneckhaus in Königsbrunn, letzte Woche in einer Flüchtlingsunterkunft in Langenneufnach. Jetzt sind die Ursachen geklärt.

Von Bernd Zitzelsberger

In Königsbrunn brannte in einem Reiheneckhaus das Dachgeschoss aus. Die Familie musste sich eine Unterkunft suchen, es wurden Spenden gesammelt. In Langenneufnach hat es in einer Flüchtlingsunterkunft gebrannt.

