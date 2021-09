Landkreis Augsburg

17:55 Uhr

Brückenbau-Arbeiten: Verkehr auf der B17 läuft einspurig

Plus Seit Freitagmorgen läuft der Verkehr auf der B17 zwischen Königsbrunn-Süd und Kleinaitingen nur noch einspurig. Warum dies nun bis in den Oktober so bleibt.

Von Adrian Bauer

Seit Freitagmorgen wird es für die Verkehrsteilnehmer eng auf der B17 zwischen Königsbrunn Süd und Kleinaitingen. Bauarbeiter haben neue Leitplanken aufgebaut, die den Verkehr auf einer Fahrspur je Fahrtrichtung durch die Baustelle leiten. Bislang standen noch zwei Spuren für jede Fahrtrichtung zur Verfügung. Die zusätzliche Einschränkung ist nötig, um die derzeit laufenden Sanierungsarbeiten an zwei Brücken abzuschließen, teilte das Staatliche Bauamt in Augsburg auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die Brückenarbeiten sind voraussichtlich bis zum 10. September abgeschlossen. Bei der einspurigen Verkehrsführung bleibt es danach aber noch weitere sechs Wochen.

