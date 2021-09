Das sind die Gewinner und Verlierer im südlichen Landkreis

Plus Die CSU hat im südlichen Landkreis zwar immer noch die meisten Zweitstimmen bekommen. Sie hat trotzdem verloren: Denn der Trend geht nach unten.

Die Stimmen sind ausgezählt, jetzt steht fest, wie der südliche Landkreis gewählt hat. Unter dem Strich entspricht das Ergebnis dem bayerischen Trend: Die CSU hat gewonnen und doch verloren. Die großen Gewinner sind SPD und Grüne. Es gibt auch noch regionale Besonderheiten.