Der Bayerische Hiesel: So funktionierte seine Räuberbande

Plus Engster Vertrauter des Wildschützen Matthäus Klostermayr war der "Bube". Welche Komplizen noch mit dem Bayerischen Hiesel umherzogen.

Über zwei Jahre verbreitete der Bayerische Hiesel, auch Hiasl oder Hias'l genannt, mit seinen Komplizen Angst und Schrecken zwischen Iller und Lech. Als geschlossene Einheit darf man sich die Bande nicht vorstellen.