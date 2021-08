Dörfer besser im Kern als nur am Rand entwickeln

Die Lechfeld-Gemeinden der Integrierten Ländlichen Entwicklung definieren Arbeitsschwerpunkte. Was sie bis zum Jahr 2024 alles anstoßen wollen.

Was will die Integrierte Ländliche Entwicklung "Zwischen Lech und Wertach" (ILE) in den kommenden Jahren erreichen? Darum ging es jüngst bei einem Treffen im Kloster in Thierhaupten.

Vertreter der Gemeinden Amberg, Hiltenfingen, Hurlach, Igling, Lamerdingen, Langerringen und Obermeitingen erörterten zunächst den aktuellen Stand: Was ist aus ihrer Sicht erfolgreich gelaufen, und wo besteht noch Entwicklungspotenzial? Ebenso wurde besprochen, was ihnen an den Orten der Region gefällt und wo sie den Mehrwert der ILE sehen. Es wurde weiterhin betrachtet, inwieweit das ILE‐Konzept aus dem Jahr 2010, welches die strategische und konzeptionelle Grundlage für die Arbeit des interkommunalen Zusammenschlusses bildet, noch den heutigen Anforderungen entspricht und welche Ziele und Themen aus dem Konzept bisher bearbeitet worden sind.

Gemeindevertreter arbeiten Themenfelder heraus

Mit der Bestandsaufnahme und den Impulsvorträgen der Moderatorinnen Monika Hirl und Manuela Huber von der Schule der Dorf‐ und Landentwicklung in Thierhaupten erarbeiteten sich die Teilnehmer in Gruppen und im Plenum Handlungsfelder und Aufgaben, die in den kommenden Jahren angegangen werden sollen: Konkret geht es um die Themen Innenentwicklung und neue Wohnformen, Radwegenetzkonzept, Energienutzung/‐erzeugung und interkommunaler Austausch.

Vitalitätscheck für die Dörfer

So wurde unter anderem ein Vitalitätscheck angedacht, denn mit diesem Instrument können die Entwicklungspotenziale in den Gemeinden ermittelt und aufbereitet werden. Ziel ist, die Dörfer nicht am Rand, sondern im Kern zu entwickeln und damit Flächen zu sparen. Doch auch ein Radwegenetzkonzept und ein interkommunales Energienutzungskonzept sollen erarbeitet werden.

Über all diesen Ansätzen stand für die Teilnehmer der Gedanke, dass der interkommunale Austausch und das "Voneinander-Lernen" die Grundlage der Arbeit der ILE "Zwischen Lech und Wertach" sein soll und stets einen nennenswerten Mehrwert für die Gemeinden bringt. Aus diesem Grund soll auch ein ILE‐Rat zusätzlich zur bestehenden Bürgermeister‐Runde eingerichtet werden.

Zusammenschluss gibt es seit elf Jahren

Seit mehr als elf Jahren kooperieren die sieben Gemeinden Amberg, Hiltenfingen, Hurlach, Igling, Lamerdingen, Langerringen und Obermeitingen im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) "Zwischen Lech und Wertach". 2016 fand ein prozessbegleitender ILE‐Workshop statt, der zum Beispiel zu einem Kernwegenetzkonzept und einem gemeinsamen Internetauftritt geführt hat. Beim jüngsten Treffen wurden die Gemeindevertreter auch von Regina Kreye, der zuständigen ILE‐Betreuerin am Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben, und Benjamin Früchtl, dem Umsetzungsbegleiter der ILE "Zwischen Lech und Wertach", begleitet. (AZ)