In der Unwetternacht laufen Dutzende Keller im Augsburger Land voll

Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller und abgebrochene Zweige und Äste auf den Straßen: Es war das bislang heftigste Gewitter in diesem Jahr, das über das Augsburger Land zog.

Über zwei Stunden lang dauerte das Unwetter, das im Augsburger Land Schäden hinterließ. Hunderte Freiwillige der Feuerwehren waren bis in die frühen Morgenstunden im Dauereinsatz.