Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Landwirt tritt Kontrolleur: Auseinandersetzung im Kuhstall landet vor Gericht

Um einen Streit im Kuhstall, bei dem ein Kontrolleur des Veterinäramtes verletzt wurde, ging es am Amtsgericht in Augsburg.

Plus Ein Landwirt aus dem Kreis Augsburg verletzt bei einer Kontrolle einen Mitarbeiter des Landratsamts. Jetzt muss er eine Geldbuße von 1350 Euro bezahlen.

Von Michael Siegel

Kuriose Konstellation bei einem Rechtsstreit mit einem Landwirt aus dem Augsburger Land. Zwar wurde der Milchviehhalter jetzt vom Augsburger Amtsgericht zu einer höheren Strafe verurteilt als noch im vorangegangenen schriftlichen Strafbefehl, dennoch kommt er am Ende um 150 Euro billiger davon. Dem Landwirt wurde vorgeworfen, einen Mitarbeiter des Augsburger Landratsamtes bei einer Kontrolle in seinem Stall an der Hand verletzt zu haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen