Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

Laster kracht ins Stauende: Frau stirbt nach Horrorunfall auf der B17

Ein Lastwagen raste am Montagnachmittag in ein Stauende auf der B17. Eine Frau ist dabei ums Leben gekommen.

Plus Der tödliche Unfall auf der B17 bei Graben ist wohl passiert, weil ein Lastwagenfahrer nicht aufgepasst hatte. Mit moderner Technik ließen sich solche Unfälle vermeiden.

Vermutlich aus reiner Unachtsamkeit ist es zu dem schrecklichen Unfall am Montagnachmittag gegen 16 Uhr auf der B17 Höhe Graben in Fahrtrichtung Augsburg gekommen, bei dem eine Frau ums Leben kam. Ein 26 Tonnen schwerer Lastwagen ist nach Angaben der Polizei ungebremst in ein Stauende gefahren. Dort stand als letztes Fahrzeug ein BMW, davor ein anderer Laster. Das Auto wurde zwischen beiden Lastwagen eingequetscht und völlig verformt. Die 58 Jahre alte Fahrerin aus dem Landkreis Augsburg starb sofort. Trotz des Autos dazwischen verkeilten sich die beiden Lkw. Der Fahrer des vorderen Lastwagen erlitt mehrere Knochenbrüche, da das Fahrerhaus in eine Betonbegrenzung am Straßenrand gedrückt wurde.

