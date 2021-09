Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Pooltests in den Kitas: Die Kommunen warten auf Vorgaben

Plus Vor zwei Wochen hat Ministerpräsident Söder bekannt gegeben, dass in Kitas auch Pooltests angeboten werden können. Seitdem warten Kommunen auf weitere Anweisungen.

Von Adrian Bauer

Selten sind die Rückmeldungen auf eine Rechercheanfrage so eindeutig, wie in diesem Fall. Am vergangenen Freitag hat unsere Redaktion bei verschiedenen Kommunen im Landkreis angefragt, wie sie die Organisation der PCR-Pooltests in der Kindertageseinrichtungen organisieren wollen. Die einhellige Antwort: Keine Ahnung, wir warten auf weitere Anweisungen aus München.

